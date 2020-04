17-jarige Belg aangehouden na wilde achtervolging in Nederland

Een 17-jarige Belg uit het Antwerpse is in Breda gecrasht na een wilde politieachtervolging. Daarbij werden snelheden tot 150 km/u. gehaald. De chauffeur is aangehouden.

In de Chopinstraat in Breda, weet BN De Stem.nl, is in de nacht van maandag op dinsdag een 17-jarige Belgische automobilist aangehouden na een achtervolging door Rijsbergen en Galder.

Onze landgenoot kreeg rond 00.20 uur in Zundert, net over de Nederlandse grens, een stopteken van de politie. De bestuurder negeerde het stopteken en gaf plankgas. Daarop begonnen de agenten een achtervolging. De Belg negeerde daarbij verkeerstekens en dwong andere weggebruikers om uit te wijken om een aanrijding te vermijden.

De tiener crashte uiteindelijk met de auto in de Chopinstraat in Breda. De wagen kwam daarbij op de zijkant terecht. De Belg is aangehouden door de politie. Hij wordt onder meer verdacht van heling, zowel de kentekenplaten als de auto waarin hij reed waren gestolen.