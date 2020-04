Justitie vraagt meer soepelheid in deze “uitzonderlijke omstandigheden”: uitstel geven voor boetes en intrekken van rijbewijzen

De parketten moeten in sommige gevallen wachten om het rijbewijs van verkeersovertreders af te pakken, tot de coronacrisis voorbij is. Dat advies komt van de procureurs-generaal. “We mogen niet uit het oog verliezen dat de auto in veel gevallen gebruikt wordt voor essentiële verplaatsingen naar ziekenhuizen, apotheken en voedingswinkels”, zo zegt een nieuwe rondzendbrief over verkeersinbreuken. Ook voor snelheidsboetes vragen ze uitstel.