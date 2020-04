“Eén titel en Lokeren had een verhaal kunnen schrijven zoals dat van Club Brugge”

Allee, ongelofelijk toch dat Lokeren verdwijnt! Het nieuws kwam voor velen als een verrassing, en dat heeft natuurlijk te maken met het roemrijke verleden van de club. Er waren de topprestaties in de jaren 70 en 80, met wereldspelers als Larsen en Lubanski, die beiden genomineerd werden voor de Ballon d’Or. Maar ook in de laatste 25 jaar behaalden amper vijf Belgische eersteklassers – de G5: Anderlecht, Club Brugge, Gent, Genk en Standard – meer punten.

Wat dan het verschil was tussen Lokeren en de grote clubs, met name Anderlecht, Standard en Club Brugge? Wel, Brussel is een grote stad. Luik is een grote stad. En Brugge is een stuk kleiner, maar daar ...