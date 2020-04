Belgische F-16’s onderscheppen Russen die boven Amerikaans oorlogsschip vliegen

Twee Belgische F-16-vliegtuigen hebben op de ochtend van 17 april een groep Russische straaljagers onderschept boven de Baltische Zee. De Russische vliegtuigen bevonden zich in het internationale luchtruim en waren aan het manoeuvreren boven de USS Donald Cook, een Amerikaanse torpedojager die momenteel voor de kustlijn van Litouwen patrouilleert. Dat blijkt uit cockpitbeelden die door het NATO Allied Air Command vrijgegeven zijn.

De Belgische F-16-vliegtuigen maken momenteel deel uit van de NAVO-missie Baltic Air Policing. Daarbij bewaken verschillende lidstaten met gevechtsvliegtuigen het luchtruim van NAVO-partners zonder zulke vliegtuigen. In maart 2004 was België het eerste land dat het luchtruim boven de Baltische staten beschermde. Sindsdien heeft ons land al zeven keer het commando op zich genomen. Zo’n missie duurt vier maanden en dag en nacht wordt het luchtruim bewaakt. Ook dit jaar zullen er vier Belgische F-16’s en een zestigtal militairen aanwezig zijn op een basis in Litouwen.