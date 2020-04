Rode Duivels willen contractverlenging voor bondscoach Roberto Martinez

Een EK in 2021 zonder bondscoach Roberto Martinez, het is niet waar sterkhouders bij de Rode Duivels op hopen. Integendeel, zo zeggen Thomas Vermaelen én Romelu Lukaku. Zij rekenen erop dat de contractverlenging van de Spanjaard snel in orde komt.

Doordat het EK met een jaar is uitgesteld, zit de nationale ploeg volgend jaar virtueel zonder bondscoach. Het contract met Roberto Martinez loopt binnenkort af, al gaan de gesprekken over een verlenging wel de goede kant uit. Bij de Rode Duivels valt te horen dat zij graag willen doorgaan met de Spanjaard. “Als je het aan spelers vraagt, zijn er heel veel die echt tevreden zijn over de bondscoach en graag met hem werken”, zegt ouderdomsdeken Thomas Vermaelen in een skype-gesprek met deze krant. Ik hoop dat hij doorgaat.”

Collega-international Romelu Lukaku is nog explicieter. Hij hoopt dat Martinez ook na het EK bondscoach blijft. Oorspronkelijk was het de bedoeling om zijn contract open te breken tot het WK 2022. Door de coronacrisis en het EK-uitstel is het onduidelijk geworden hoe lang de Spanjaard nog zoekt te blijven.

“Ik vraag me af wat er gaat gebeuren met de Rode Duivels na het EK”, zo zegt Lukaku in een Instagram Live met Kat Kerkhofs op VIER. “Stel je voor dat Roberto Martínez weggaat, dan wil ik weten wie er in de plaats komt. Gaat die ons kunnen managen? We zijn geen moeilijke groep, maar we hebben bepaalde gewoontes. We krijgen vrijheid, maar brengen daar in de plaats wel prestaties voor. Als het serieus moet, dan is het ook serieus. Op training zie je eigenlijk pas hoe goed we zijn. Soms kijk ik mijn ogen uit als we matchkes spelen op balbezit. De toekomst van de Rode Duivels zal afhangen van wat er na het EK gebeurt. Wie gaat er door? Wie stopt? Mijn keuze zal daar ook van af hangen. Ik heb al gehad dat het niet klikte met een trainer, dat wil ik niet opnieuw meemaken”, aldus Lukaku, die twee jaar geleden nog zei dat hij zou stoppen als international na het EK.

Met zijn uitspraken verwijst de Inter-spits impliciet naar Marc Wilmots, die hij in het verleden hekelde omdat hij er te weinig vertrouwen van voelde. In het gesprek met de vrouw van Dries Mertens gooit Lukaku echter een bloemetje naar de vorige bondscoach. Wellicht ook als geste nadat broer Jordan recent nog zwaar uithaalde naar Wilmots. “Credits aan Marc Wilmots. Hij bracht ons samen en daar is op verder gebouwd”, zegt Romelu nu.

Martinez zelf liet al weten dat de fans zich geen zorgen hoeven te maken en er voor eind juni duidelijkheid zal zijn.