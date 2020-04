Thomas Vermaelen is volgend jaar 35, maar wil nog van geen wijken weten: “Ik voelde me echt klaar voor het EK”

Geen Rode Duivel die verder van huis zit te wachten tot het voetbal herbegint, dan Thomas Vermaelen, bezig aan zijn tweede seizoen bij het Japanse Vissel Kobe, meer dan 9.000 kilometer hiervandaan. Tijd dus om te skypen met onze oudste international, die, nippend van zijn thee, ronduit vertelt over Japan in tijden van corona en zijn toekomst als speler en trainer.

Konnichiwa Thomas, hoe is de situatie in Japan?

“Het valt hier, in vergelijking met Europa, nog wel mee. Sinds een week zitten we hier in een zogenaamde state of emergency, een noodtoestand. Maar hier ...