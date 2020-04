Vincent Kompany wil lange voorbereiding bij Anderlecht om kloof met top vijf te verkleinen

Zelfs als de competitie maandag officieel wordt stopgezet, blijft Anderlecht nog een tijd doortrainen. Vincent Kompany wil de kloof met de topvijfploegen verkleinen en stelde vast dat paars-wit vooral fysiek tekort kwam tegenover pakweg Club Brugge. De speler-manager wil daarom ook een lange voorbereiding op volgend seizoen.

De RSCA-spelers zullen in juni maar een korte vakantie krijgen – niet iedereen is daar even blij mee – maar Kompany wil een bredere basis leggen. Vorig seizoen gebruikte hij de voorbereiding vooral om het overaanbod aan spelers te testen, nu wil hij meer in de diepte werken. Daarom dat Kompany in deze coronatijden ook zo snel mogelijk opnieuw wilde trainen op het oefencomplex.

Anderlecht speurt ook verder naar versterkingen voor zijn technische staf. Zo meldden ze zich volgens Nederlandse bronnen bij NAC Breda gemeld voor keeperstrainer Jelle Ten Rouwelaar (39). Wat dan met huidig keeperstrainer Max de Jong moet gebeuren, is niet duidelijk. Nu Mike Vanhamel van Beerschot afhaakte als potentiële nieuwe doelman, staan Jean Butez (Moeskroen) en Jonathan De Bie (Tottenham) nog op de lijst.