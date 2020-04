De Europese voetbalbond UEFA neemt gas terug. Hoewel het er nog steeds op aandringt dat de lidstaten hun competities proberen af te werken, laat het nu plots wel ruimte voor uitzonderingen. Nochtans dreigde voorzitter Aleksander Ceferin drie weken geleden nog met uitsluiting van Europese toernooien nadat onze Pro League voorlopig oordeelde de competitie definitief stop te zetten. Die beslissing moet nog bekrachtigd worden door algemene vergadering van de Pro League op 27 april. De bocht die de UEFA nu inzet, ontneemt echter de munitie bij clubs die nog hoopten het competitieslot te spelen.

“Dit is voor ons geen verrassing, want een one size fits all-aanpak voor alle 55 landen is niet mogelijk”, zegt de CEO van de Belgische voetbalbond, Peter Bossaert. “De deur wordt nu toch opengezet voor speciale gevallen om de competitie stop te zetten. De UEFA heeft ons dossier en we waren al on speaking terms met elkaar. Ik verwacht dat we tot een elegante oplossing zullen komen.”

Lees: België hoeft met de dag minder te vrezen dat het straks van de Champions League of Europa League wordt uitgesloten. Welke criteria bepalen wat een ‘speciaal geval’ is, bepaalde de UEFA nog niet. Morgen moet de raad van bestuur van de UEFA de uitzonderingsmaatregel nog wel vastleggen.

Nederland tot 1 september zonder voetbal

Ondertussen staat België niet langer alleen. Terwijl clubs in Italië wel nog willen voetballen, maakte de Nederlandse minister-president Mark Rutte bekend dat er tot 1 september geen vergunningsplichtige evenementen kunnen plaatsvinden. Daaronder vallen ook voetbalwedstrijden, zelfs zonder publiek. Dat laatste ook op vraag van de burgemeesters. De vraag is nu wel nog wie de titel kan claimen in Nederland en wie straks degradeert.

Het is ook uitkijken wanneer de Champions en Europa League wordt afgewerkt. Het meest plausibele scenario is dat die tegen 29 augustus hun einde kennen, waardoor de groepsfases opschuiven naar oktober. Mogelijk kunnen de grote competities pas half september aanvatten, in dezelfde periode als de kwalificaties voor de Europese toernooien. De kalender belooft volgend seizoen eivol te zitten. Als corona het tenminste toestaat…