Dodental van schietpartij in Canada opgelopen tot 22

Het dodental door de fataalste schietpartij in de Canadese geschiedenis is opgelopen tot 22. Dat heeft de federale politie dinsdag bekendgemaakt. Eerder was sprake van 19 overleden slachtoffers.

De vermoedelijke dader, een 51-jarige man uit Portapique ten noorden van Halifax in Nova Scotia, kwam ook om – wat het totale aantal overledenen bij het incident op 23 brengt. Hij stapte zaterdagavond laat in politie-uniform in zijn auto, een replica van een politievoertuig, en schoot op 16 verschillende plekken om zich heen. Ook stak hij een aantal huizen in brand, waarbij ook doden vielen. Pas zondagmiddag, na een achtervolging van dertien uur, kon hij worden uitgeschakeld. Hij werd doodgeschoten door de politie, zo is bevestigd.

Heidi Stevenson. Foto: AFP

Onder de slachtoffers is een 17-jarige, de overigen zijn volwassenen, volgens de politie. Naast politieagente Heidi Stevenson gaat het volgens de BBC onder anderen om verpleegsters Heather O’Brien en Kristen Beaton, lerares Lisa McCully, het koppel Sean McLeod en Alanna Jenkins, hun buurman Tom Bagley, het echtpaar Jamie Blair en Greg Blair, en het gezin van Jolene Oliver, haar man Aaron (Friar) Tuck en hun dochter Emily Tuck. Reuters noemt ook Corrie Ellison als slachtoffer.

Een politieagent en meerdere burgers raakten daarnaast gewond.

De schietpartij in de provincie Nova Scotia is de ergste in de geschiedenis van Canada. Over de motieven van de dader tast men nog in het duister. Volgens de politie kende de dader sommige van de slachtoffers, maar anderen niet. Hij had geen strafblad. Er wordt nog onderzocht of anderen mogelijk betrokken waren bij de schietpartij.

Door Covid-19 en de bijhorende strenge maatregelen is het momenteel niet mogelijk in Canada om fysiek bijeen te komen om eer te betuigen aan de slachtoffers van de schietpartij. Volgens Trudeau vindt vrijdag wel een virtuele wake plaats in een Facebookgroep.