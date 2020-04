Ex-schepen Ludo Van Campenhout over alcoholverslaving: “Had ook positieve invloed op mijn werk”

Ludo Van Campenhout, die zijn functie van Antwerps schepen voor N-VA moest opgeven wegens zijn alcoholverslaving, was dinsdagavond te gast in ‘Gert late night’. Daar vertelde hij samen met zijn vriendin Rosalie over zijn strijd. “Je beseft echt wel welke schade je aanricht aan je partner, maar soms is de fles gewoon sterker.”

Van Campenhout – die hersteld is van Covid-19 – legde uit hoe hij op oudejaarsavond herviel en had het over zijn vierde afkickpoging, een “spirituele reis naar Israël, stap drie in het twaalfstappenplan van de AA”.

De voormalige Antwerpse N-VA-schepen van Sport, Markten & Foren en Diamant geeft toe dat zijn verslaving zijn werk soms beïnvloedde. “Soms in negatieve zin – minder lucide zijn tijdens vergaderingen en dergelijke – maar ook voor een stuk in positieve zin. Je neemt soms beslissingen die je anders niet durft te nemen.”

Volgens Van Campenhout was zijn publieke verzet tegen de “verschrikkelijke Lange Wapper” in het Oosterweeldossier een “moedige beslissing”, tegen de partij, toen Open VLD, in. “Maar ik geef toe: ik heb dat gedaan in een soort roes. Misschien had ik dat anders niet gedurfd. En als ik daar vandaag op terugblik, heb ik daar geen spijt van.”

