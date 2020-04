Gebeurt verdeling Europese tickets via UEFA-clubranking? Dan mag Anderlecht plots Champions League in

De UEFA zat gisteren virtueel aan tafel met haar 55 aangesloten federaties. Landen die hun competitie voortijdig willen stopzetten of dat al gedaan hebben, zoals België, werden als ‘special cases’ aangeduid. Bij deze landen rijst de vraag hoe de Europese tickets verdeeld moeten worden.

Het is een optie om die Europese tickets te verdelen op basis van de UEFA-clubranking en dus niet via de rangschikking bij het stopzetten van de competitie. Die maatregel zou vooral Club Brugge treffen: de kampioen wordt zo veroordeeld tot de voorronde van de Europa League. AA Gent heeft namelijk de hoogste Europese coëfficiënt in België. De Buffalo’s zouden rechtstreeks naar de poulefase van de Champions League kunnen. Anderlecht volgt na Gent op de UEFA-clubranking en zou plots de voorronde Champions League kunnen spelen.

Het is één van de denkpistes, zo werd aan onze redactie bevestigd. Wellicht komt het niet zo ver, maar het ligt wel als één van de mogelijkheden op tafel bij de Europese voetbalbond. Momenteel is het idee vooral een voorschot op de manier waarop men in de toekomst Europese tickets zou willen verdelen.