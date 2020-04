Silvio Proto wil stoppen: “Als de Serie A niet hervat wordt, zit het erop”

Doelman Silvio Proto (36) was al van plan om te stoppen bij het aflopen van zijn contract in 2021 bij SS Lazio, maar nu zou hij het weleens vroeger voor bekeken kunnen houden. De gewezen doelman van La Louvière en Anderlecht gelooft niet meer dat hij zijn ritme nog kan terugvinden na vier maanden zonder voetbal.

“Een ding staat vast: als het kampioenschap in de Serie A niet hervat wordt dit seizoen, betekent dat het einde van mijn carrière”, laat Proto optekenen in La Capitale. “Tegen dan zal ik 37 jaar zijn, ik kon mij niet voorstellen dat ik dan nog op niveau kan presteren na een onderbreking van 4 maanden. Conditioneel zit alles nog goed, maar ik heb geen redding meer verricht in de afgelopen 6 weken. Ik ben dus echt veel van die specifieke kracht in mijn benen kwijt.”

Proto was met Lazio dit seizoen nog volop in titelstrijd met Juventus. De Romeinen volgden slechts op 1 puntje van de leider. Het Inter van Romelu Lukaku volgde al op 8 punten.