Amerikaanse staat Missouri klaagt China aan wegens verspreiding coronavirus

De Amerikaanse staat Missouri heeft klacht ingediend tegen China wegens de pandemie van het coronavirus SARS-CoV-2. De klacht, die bij een Amerikaanse rechtbank ingediend werd, beschuldigt de regering en de communistische partij in Peking er onder meer van dat ze verantwoordelijk zijn voor de overlijdens en de economische schade van het virus in de staat.

“COVID-19 heeft landen uit de hele wereld onherstelbare schade toegebracht en ziekte, dood, economische schade en menselijk leed veroorzaakt”, schreef de Republikeinse minister van Justitie van Missouri, Eric Schmitt, dinsdag. Doel van de klacht is om een schadeloosstelling te verkrijgen.

De Chinese regering heeft de wereld belogen over het coronavirus, klokkenluiders het zwijgen opgelegd en weinig gedaan om de verspreiding te verhinderen, schreef Schmitt ook. China is op die manier ervoor verantwoordelijk “een globale pandemie veroorzaakt te hebben, die onnodig en vermijdbaar was”.

Republikeinse minister van Justitie van Missouri, Eric Schmitt Foto: AP

In Missouri, in de ‘Midwest’ van de VS, zijn er tot dusver al ruim zesduizend bevestigde coronabesmettingen geteld. Ook is er sprake van 220 overlijdens als gevolg van longziekte COVID-19.

Wat doet Trump?

Lea Brilmayer, een professor in de rechten, zei aan zender NPR dat de meeste rechters in de VS vermoedelijk tot het besluit zullen komen dat ze niet bevoegd zijn voor een juridische strijd tussen een Amerikaanse staat en een soevereine natie. Maar een groep van 22 Republikeinse parlementsleden riep president Donald Trump intussen wel op om China wegens de pandemie voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te slepen.

Trump zelf stelde China al verantwoordelijk voor de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Al menen sommige critici dat hij op die manier, met het oog op de verkiezingen in november, de aandacht wil afleiden van zijn eigen gebrekkige aanpak van de coronacrisis.