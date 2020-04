Winkels open op 4 mei, scholen 18 mei en etentjes thuis met 10: wordt dit de exitstrategie?

Later vandaag overhandigt de GEES, de groep van experts die de exit-strategie moet uitwerken, zijn rapport aan premier Sophie Wilmès en de kern. Volgens dat rapport zal de exit verlopen in drie fasen. Al legt de GEES strikte voorwaarden op en kunnen de maatregelen meteen weer worden ingetrokken als het met de curve de foute kant opgaat.

Er gloort licht aan het einde van de tunnel. Dat is toch wat we kunnen afleiden uit het rapport dat de groep van experts, onder leiding van virologe Erika Vlieghe, vandaag overhandigt aan de kern en dat de krant Le Soir kon inkijken. Voor een goed begrip: het rapport is niet te nemen of te laten door de overheid, de Nationale Veiligheidsraad wikt en beschikt, ook op basis van rapporten van andere adviesgroepen. De GEES stelt een stapsgewijze exit voor in drie fasen, waarvan er twee al een datum krijgen.

4 mei: bouw, click & collect, familiebezoek

Als (en slechts als) de statistieken de goeie kant blijven opgaan, kan het economische leven vanaf 4 mei beetje bij beetje opstarten. Voor de essentiële diensten (onder andere voeding) verandert er niets. Ook thuiswerk blijft de norm. Maar een aantal niet-essentiële diensten zou wel mogen opstarten, op voorwaarde dat er duidelijke protocollen zijn gesloten (met onder meer verplichte mondmaskers daar waar de medewerkers geen anderhalve meter afstand kunnen houden). Het gaat dan om de bouw, de groothandel, de maakindustrie, het transport (behalve de luchtvaart), technische diensten, administraties. Banken, verzekeraars en dergelijke zouden op afstand moeten werken.

En de handel, die de laatste dagen zwaar de druk aan het opschroeven was? Winkels die de social distancing kunnen garanderen, zouden open mogen. De experten denken dan aan afhaaldiensten (click & collect), fietsenzaken, winkels voor bouwmaterialen, verkopers van producten om mondmaskers te maken alsook garages (voor de levering van bestelde auto’s of voor herstellingen). Ook bepaalde administratieve en medische diensten die nu nog onmogelijk zijn, staan volgens Le Soir op het lijstje.

‘Blijf in uw kot’ is en blijft de regel, al is er toch sprake van enige versoepeling. Zo zouden we tijdens het weekend één avond op bezoek mogen bij familie of vrienden, met een maximum van 10 en altijd dezelfden. Gemeenten mogen hun parken en speelpleinen heropenen en we mogen ook meer sporten, zij het met maximum twee, buiten en zonder fysiek contact (denk aan tennis, paardrijden, vissen, golfen of kajakken). Erkende sportclubs zouden de trainingen mogen hervatten, maar ook nu weer onder strikte voorwaarden.

18 mei: scholen, boetieks, misschien daguitstapjes

Op 18 mei zou dan een tweede exitfase ingaan, nog altijd op voorwaarde dat we met z’n allen de veiligheidsvoorschriften in acht nemen en dat de curves in positieve zin blijven evolueren. Zo niet worden de maatregelen opnieuw aangescherpt.

Vanaf die maandag zouden de scholen mogen heropenen, in overleg met het onderwijsveld. De experts adviseren om de kleuterscholen nog even gesloten te houden en te beginnen met de lagere school. Maar niet alle leerlingen tegelijk: eerst het zesde jaar, dan het eerste, dan het vijfde, dan het tweede, enz. De klassen zouden opgesplitst worden in kleinere groepjes en de oudsten zouden maar halve dagen naar school moeten. Voor het secundair stelt de GEES voor om enkel de laatstejaars naar school te laten komen a rato van een of twee dagen per week; voor de anderen blijven afstandsleren de norm.



Idem dito voor thuiswerken. Meer dan ooit zelfs naarmate meer bedrijven opstarten. Alle sectoren en handelszaken die op dat moment nog gesloten zijn, mogen weer aan de slag, op de horeca na. Het pleidooi vanuit die hoek om te mogen openen met een beperkt aantal tafeltjes of voor een beperkt aantal klanten vindt dus geen gehoor bij de experts.

Voor ons sociale leven zou er niet zo heel veel veranderen. De GEES stelt wel voor om “na te denken” over daguitstapjes, bijvoorbeeld naar zee of naar ons tweede verblijf, maar zou volgens Le Soir de knoop niet zelf doorhakken. En inzake huwelijken en begrafenissen stellen de experts een versoepeling voor: maximum 50 aanwezigen.

Pas daarna de horeca

Als die eerste twee fasen succesvol blijken, zouden eindelijk ook weer restaurants, cafés en hotels de deuren mogen openen. Net als de zoos, pretparken, musea, cinema’s, theaters, noem maar op. De experts schuiven nog geen concrete datum naar voren maar vragen de betrokken partijen dat zij goed nadenken over de veiligheid van de bezoekers, onder meer over hoe zij de fameuze social distancing willen respecteren. Eenzelfde uitnodiging richt de GEES aan het adres van de jeugdverenigingen (over de zomerkampen) en de sportfederaties (over hoe zij de respectieve competities zien).

Dat alles, zo herhaalt de GEES tot in den treure toe, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De regel van anderhalve meter afstand blijft geldig, er moeten mondmaskers voorhanden zijn (te dragen op drukke plaatsen als het openbaar vervoer, de winkels, parken e.d.), we moeten de hygiëneregels (vaak handen wassen, hoesten in de elleboog) blijven naleven, alle bedrijven moeten protocols afsluiten die ze minutieus naleven, er moeten tot 40.000 tests per dag worden uitgevoerd (in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, bij mensen met symptomen en bij mensen met wie zij in contact zijn gekomen), enz.



En de ouderen, over wie gefluisterd wordt dat ze langer thuis zouden moeten blijven dan de rest van de bevolking? Van discriminatie mag geen sprake zijn, zeggen de experts, die er echter in één adem aan toevoegen dat die mensen wel kwetsbaarder zijn en voor hun eigen goed beter nog wat langer in isolement blijven. De GEES roept overigens iedereen op om nog een tijdje zijn sociale contacten tot een minimum te beperken. Hoe lang nog, die vraag beantwoorden de experts (nog) niet.

Voor een goed begrip: alle beschreven maatregelen zijn slechts adviezen van de exitgroep. De regering(en) en de Nationale Veiligheidsraad hebben het laatste woord. Nu vrijdag zal premier Wilmès officieel aankondigen wat er uit de bus is gekomen.

