Vijf clubs uit 1A ondersteunen opleidingsproject voor jonge refs van Alexandre Boucaut

Vijf profclubs uit de Jupiler Pro League verlenen hun steun en accommodatie aan een opleiding voor jonge refs uit ons land. Moeskroen, Anderlecht, Charleroi, Standard en Eupen zetten hun schouders onder het project voor jongeren tussen 13 en 15 jaar, dat ‘Referee Academy’ zal heten.

Het gaat om een initiatief van het ACFF, de vereniging van het Franstalige amateurclubs en Alexandre Boucaut, scheidsrechter in onze hoogste klasse. In de komende maanden zullen ze de jongeren tussen 13 en 15 jaar een professioneel kader bieden om in hun eigen regio aan hun vaardigheden als scheidsrechter te werken. “Op die leeftijd is de uitval het grootst, dus we moeten er alles aan doen om de jonge refs aan boord te houden”, legt Eric Romain, hoofd arbitrage bij het ACFF uit.

“We hopen dat door dit project er een betere band ontstaat tussen het scheidsrechterlijk team en de clubs”, reageert initiatiefnemer Alexandre Boucaut. “Wat de neutraliteit betreft bij de jonge refs die hun opleiding bij een bepaalde club krijgen? We rekenen op de ervaring van de coaches om de waarden van integriteit door te geven. We zullen ook vermijden dat jongeren die bijvoorbeeld bij Standard gevormd worden, in de toekomst bij die club wedstrijden gaan fluiten.”

De clubs die in het project stappen zullen ongeveer 160 euro voor een uitrusting per scheidsrechter investeren. Ook zullen ze allemaal twee setjes met oortjes aanschaffen voor een totaal van 1500 euro. Het ACFF staat in voor de overige kosten.