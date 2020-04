EK vrouwenvoetbal verschuift naar zomer 2022

Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA maakt donderdag een nieuwe datum bekend voor het EK vrouwenvoetbal, zo vernam nieuwsagentschap DPA. Meer dan waarschijnlijk wordt het toernooi van 6 tot 31 juli 2022 gespeeld, zonder wijzigingen bij de speelsteden

Aanvankelijk stond het toernooi in de zomer van 2021 in Engeland op het programma, maar door het EK bij de mannen te verplaatsen moest het vrouwentoernooi opschuiven. Uitstel van een jaar is dan de meest logische oplossing. Voor het EK bij de beloften, dat in juni 2021 gespeeld moest worden, is er nog geen duidelijkheid.

Zowel de Red Flames als de Belgische beloften zijn nog in de running om zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen. De Flames voeren hun kwalificatiepoule samen met Zwitserland aan met het perfecte rapport van twaalf punten uit vier wedstrijden. De Belgische vrouwen en Zwitsers keken mekaar wel nog niet in de ogen. Ook de beloften voeren hun groep aan, met een punt meer dan Duitsland en Wales. De jonge Duitsers tellen wel een partij minder.