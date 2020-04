“Als tweede coronagolf samenvalt met griepseizoen, is dat catastrofaal”

Robert Redfield, de directeur van het Amerikaanse gezondheidsagentschap Centers for Disease Control and Prevention Foto: EPA-EFE

Hoewel de Verenigde Staten zo stilaan een piek lijkt te bereiken, kan een tweede uitbraak van het coronavirus nog veel grotere gevolgen hebben. Dat zegt Robert Redfield, de directeur van het Amerikaanse gezondheidsagentschap Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “Als het virus in de winter toeslaat zal dat nog moeilijker te doorstaan zijn dan nu.”

In een interview met The Washington Post zei Redfield dat een nieuwe uitbraak van het coronavirus in de winter desastreuzer zou zijn vanwege de druk die het op ziekenhuizen zou uitoefenen, zelfs als de voorbereidings- en behandelingsopties verbeteren. “Het is mogelijk dat de aanval van het virus op ons land volgende winter zelfs nog moeilijker zal zijn dan het virus dat we net hebben doorstaan”, zei hij. “Als het virus ons (de Verenigde Staten, nvdr) een paar maanden eerder had getroffen, tijdens het griepseizoen, zou het heel erg moeilijk geweest zijn dit onder controle te krijgen.”

Het nieuwe coronavirus werd begin januari voor het eerst geïdentificeerd in Wuhan, China. Na uitbraken in verschillende Aziatische landen, Iran en Italië, zagen ook de VS de bevestigde gevallen van Covid-19 toenemen. Sindsdien worden ziekenhuizen in metropolen als New York overspoeld door patiënten. “Een winteruitbraak van Covid-19 zou catastrofaal zijn voor diezelfde ziekenhuizen wanneer die tegelijkertijd ook nog eens belast zijn door de gebruikelijke wintergriep of andere ziektes die dan vaak voorkomen zoals bronchitis”, aldus Redfield.

Het coronavirus is zowel besmettelijker als dodelijker dan de seizoensgriep, benadrukt de directeur in The Washington Post, en een vaccin ertegen zal vrijwel zeker niet beschikbaar zijn tegen de tijd dat het griepseizoen komt. “Daarom is het belangrijker dan ooit dat mensen hun griepprikken krijgen om alvast dat risico te verminderen en zo de last voor de gezondheidszorg te verminderen.”