Viert Ajax weldra meest merkwaardige titel ooit?

In navolging van België besliste ook de Nederlandse Eredivisie gisterenavond om de competitie niet meer uit te spelen. In ons land was het relatief snel duidelijk dat de landstitel naar Club Brugge zou gaan. In Nederland is de situatie een pak ingewikkelder, aangezien Ajax en AZ evenveel punten hebben aan de kop van het klassement.

In België besliste de Raad van Bestuur van de Pro League al unaniem om de Jupiler Pro League op te schorten, nu wil ook de KNVB het seizoen in de Eredivisie en eerste divisie niet meer uitspelen. De voetbalbond nam dit besluit na de mededeling van het kabinet dat er tot 1 september geen duels in het betaald voetbal afgewerkt mogen worden, aangezien “alle evenementen met een vergunningsplicht” tot 1 september zijn verboden.

De eredivisie telt wel nog acht speeldagen, plus twee inhaalwedstrijden, duels in de play-offs en een bekerfinale. Ajax, PSV, AZ en een aantal laaggeklasseerde clubs uit de eredivisie verzochten de KNVB eerder al het seizoen niet meer uit te spelen. Ook veel burgemeesters willen komende zomer geen voetbalduels zonder publiek in hun stad.

Ajax kampioen, ADO Den Haag en RKC Waalwijk degraderen kansloos

Als de huidige stand als leidraad genomen wordt, lijkt het erop dat Ajax op een bizarre manier de landstitel mag claimen. Na 25 wedstrijden hebben de Amsterdammers evenveel punten als achtervolger AZ, maar ze kunnen een beter doelsaldo voorleggen. Het verschil met AZ bedraagt acht goals. Volgens het reglement van de KNVB kan Ajax dus aanspraak maken op de op de 35ste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Het spelen van play-offs, zowel voor Europees voetbal als degradatie, lijkt verder geen optie. Dat betekent dat Fortuna Sittard als nummer zestien met de schrik vrij komt in de strijd tegen degradatie, terwijl ADO Den Haag en RKC Waalwijk zonder de kans om verder te vechten ten onder gaan richting de tweede divisie. SC Cambuur en De Graafschap zouden promoveren bij dit scenario.