Tim Tubbax kruipt door het oog van de naald: “Alsof ze met brandende priemen in mijn longen prikten”

Deurne -

Het coronavirus kan zelfs de sterkste beer vellen. Tim Tubbax (47), topsporter, acteur, ex-flik, ex-buitenwipper en nu actief als stagiair-verpleegkundige in het ziekenhuis, lag enkele dagen op de corona-afdeling van AZ Monica in Deurne door een Covid-19-besmetting die hij opliep bij het verzorgen van een patiënt. “Het was alsof ze met brandende priemen door mijn longen staken”, zegt Tubbax, die sinds maandag weer thuis is.