Lokeren-speler zet zichzelf in het uitstalraam op Linkedin: “Vrije speler op zoek naar een nieuwe uitdaging”

Maandag viel definitief het doek over Sporting Lokeren. Na het faillissement van zijn club, ging verdediger Stefano Marzo ( 29) onmiddellijk op zoek naar een nieuwe werkgever. Op het onlineplatform LinkedIn bood de vrije speler zichzelf aan. “Mentaal en fysiek ben ik er meer dan klaar voor.”

De verdediger kwam eerder uit voor Jong PSV, Beerschot en Heerenveen voor hij op Daknam belandde. Nu plaatst hij dus een gemotiveerde boodschap op LinkedIn.

“Vandaag is de beslissing gevallen over het lot van KSC Lokeren. De club is failliet. Een echte traditieclub die verdwijnt.

Echter voor mij is de periode van onzekerheid nu voorbij en kan ik me volledig focussen op een nieuwe uitdaging. Een uitdaging waar ik meteen aan kan beginnen aangezien ik per direct een vrije speler ben geworden. Mentaal en fysiek ben ik er meer dan klaar voor.

Ik ben enthousiast en wil vooral mijn carrière die nieuwe impuls geven.”

Foto: Linkedin Stefano Marzo

Demy de Zeeuw ging hem voor

Marzo is niet de enige die op die manier naar een nieuwe werkgever zocht. Ook de Nederlander Demy de Zeeuw deed het. Na anderhalf jaar op uitleenbasis bij Anderlecht moest hij vertrekken bij het Russische Spartak Moskou. Via LinkedIn belandde hij op die manier in 2015 nog bij NAC Breda.