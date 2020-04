Hoopgevende coronacijfers: veel patiënten mogen ziekenhuis verlaten en piek in overlijdens ligt achter ons

De piek van het coronavirus in ons land ligt achter ons. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de dagelijkse persbriefing van het Crisiscentrum. “Het is echter een weerbarstig en koppig virus, dus we moeten nu volhouden”, klinkt het.

De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 266 doden door het nieuwe coronavirus gemeld. Het aantal nieuwe sterfgevallen ligt daarmee hoger dan dinsdag, toen er 170 sterfgevallen werden geteld. Het totale dodental in België ligt nu op 6.262. Van de 266 overlijdens vonden er 87 plaats in de ziekenhuizen.

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen in ons land ligt vandaag op 4.765, een daling van 231 mensen. Op intensieve zorgen liggen nog 1.020 mensen, 59 minder dan een dag eerder.

Hoopgevend

De coronacijfers zijn woensdag net als de vorige dagen hoopgevend. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen daalt, net als het aantal patiënten op intensieve zorg. “Het aantal overlijdens blijft wel sterk stijgen, maar het is duidelijk dat de piek achter ons ligt”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Die moeten we ergens rond 12 april situeren. Dat geldt zowel voor de ziekenhuizen als de woonzorgcentra.”

Ook Yves Stevens van het Crisicentrum zei op de dagelijkse persbriefing hoopvol gestemd te zijn door de cijfers. “Dat doet ons dromen van betere tijden. We kijken uit naar de graduele afbouw van de maatregelen, maar we moeten geduld hebben en de huidige maatregelen blijven opvolgen. Onze collectieve inspanningen van de voorbije dagen en weken lonen, dat zien we elke dag in de cijfers. Maar het is een weerbarstig en koppig virus dat zich niet snel overgeeft, dus het is belangrijk dat we blijven volhouden.”

Opvallende afwezige op de persbriefing was Emmanuel André, die de cijfers telkens in het Frans presenteerde. “We moeten hem vandaag verontschuldigen”, klonk het bij het Crisiscentrum. “Hij neemt deel aan meerdere vergaderingen en overleggen. Daarom kon hij er niet bij zijn.”