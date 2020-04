Bernd Storck blijft niet bij Cercle Brugge, Marc Brys hoog op verlanglijst

Bernd Storck zal volgend seizoen niet meer als trainer van Cercle Brugge aanblijven. De Duitse succestrainer onderhandelde al een paar weken met Monaco-CEO Oleg Petrov, maar tot een akkoord kwam het niet. Cercle zoekt nu al een opvolger en wil bij voorkeur iemand die de Belgische competitie goed kent.

Bernd Storck arriveerde in oktober vorig jaar in Brugge toen Cercle helemaal onderin stond met amper 3 punten. Ook Storck had tijd nodig om zijn stempel te drukken. De staf werd bedankt voor bewezen diensten of stapte zelf op, Storck bracht zelf zijn mensen mee waaronder zijn zoon Alexander. In januari kwamen er zes nieuwe spelers bij maar begin februari was de situatie uitzichtloos na het verlies in Eupen. Storck bleef echter geloven in de ommekeer en die kwam er ook met een ongeziene 12 op 12 tussen 8 februari en 1 maart.

Storck werd onsterfelijk voor de fans die massaal de ploeg aanmoedigden op verplaatsing bij Sint-Truiden en Moeskroen. Maar al snel werd duidelijk dat het moeilijk zou worden om hem langer bij Cercle te houden. De wil was er wel, maar de omstandigheden en dan vooral het nieuwe coronavirus zaten tegen. De leiding in Monaco kreeg inzage in bepaalde studies en voorspelt een enorme crisis in de voetbalwereld. Voorzichtigheid troef dus en dat zint een veeleisend man zoals Bernd Storck niet. De Duitser is bovendien 57 jaar, ambitieus en wil zijn succes verzilveren. Na zijn stunt bij Moeskroen vorig jaar was dat ook al het geval, maar gesprekken met Genk, Club, Antwerp en Berlijn leverden toen niks op. Hij stond in oktober dan ook snel in Brugge om Cercle uit het moeras te halen.

Voorzitter Vincent Goemaere hoopte dat Storck kon blijven, maar snapt dat zijn trainer ergens anders aan de slag wil. Hij wenst de Duitse coach het beste toe in zijn verdere toekomst op de website van de club:

“Nadat Bernd Storck in oktober 2019 bij Cercle aankwam hebben zowel hij als z’n team een nieuwe wind doorheen Cercle laten waaien. Dit leidde begin dit jaar onder meer tot een indrukwekkende 12/12 én het behoud van Cercle in 1A.”

“Cercle respecteert Bernd z’n beslissing en zal zich nu richten op het aantrekken van een nieuwe coach, de samenstelling van het team voor volgend seizoen en de verdere uitbouw van de sportieve strategie die nodig is om met Cercle hoger te kunnen mikken en toptalenten in de Belgische competitie verder te ontwikkelen.”

Brys in beeld

Cercle moet dus op zoek naar een nieuwe coach. Vorig jaar was na het vertrek van Laurent Guyot bij Cercle vooral Besnik Hasi in beeld. Er was een akkoord maar de afkoopsom bleek te hoog. Mircea Rednic en Yannick Ferrera moesten het afleggen tegen Storck en kunnen nu weer in beeld komen. Maar vooral de al maandenlang werkloze Marc Brys lijkt over het juiste profiel te beschikken om Storck op te volgen. Brys werkt ook met een vaste staf en dat zou Cercle goed uitkomen. Eén van de leden van die staf is Bram Verbist, ex-doelman van groen-zwart en razend populair bij de achterban. Hij zou de ontgoocheling rond het vertrek van goeroe Storck alvast een beetje kunnen goedmaken.