VUB-gastprofessor Djalali niet bij vrijgelaten gevangenen in Iran

De Iraans-Zweedse arts en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali is niet bij de meer dan 1.000 buitenlandse gevangenen die dinsdag in Iran zijn vrijgelaten. Dat meldt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Zijn toestand is voor zover wij weten niet veranderd en blijft dus slecht”, zegt de Amnesty-directeur. “Hij is nog steeds veroordeeld tot de doodstraf en zijn gezondheidstoestand is nog steeds slecht, terwijl we weten dat het coronavirus ook in de Iraanse gevangenissen woedt.”

Ahmadreza Djalali doceerde in Zweden en was gastdocent aan de VUB tot hij in 2016 gearresteerd werd tijdens een werkbezoek in Iran en beschuldigd werd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld, volgens Amnesty na een “manifest oneerlijk proces”. Hij werd tot bekentenissen gedwongen door middel van psychische folteringen en spendeerde de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel. Amnesty drong al herhaaldelijk aan op zijn vrijlating maar voorlopig zonder succes.

Dinsdag kwam het bericht dat justitie in Iran meer dan 1.000 buitenlanders de toestemming had gegeven de gevangenis te verlaten, waaronder enkele Britten en Amerikanen. Eerder waren al 100.000 gevangenen tijdelijk vrijgelaten, terwijl zo’n 10.000 andere gevangenen gratie hadden gekregen naar aanleiding van het Iraanse Nieuwjaar (Noroez), dat op 20 maart plaatsvond.

Volgens de informatie waarover Amnesty beschikt zit Ahmadreza Djalali echter nog steeds in de gevangenis. “Aan zijn toestand is niets veranderd”, zegt De Graeve. “Geen nieuws is in dit geval slecht nieuws. Bovendien weten we dat het coronavirus ook in de Iraanse gevangenissen woedt. Als Ahmadreza besmet zou raken, zou dat gezien zijn slechte gezondheidstoestand, heel gevaarlijk kunnen zijn. Dat terwijl hij als expert rampengeneeskunde nu zelf zou kunnen helpen om de pandemie te bestrijden.”

Amnesty blijft Djalali’s situatie in de schijnwerpers zetten, aldus nog de directeur: “We zijn ervan overtuigd dat dat ervoor heeft gezorgd dat hij nog niet is terechtgesteld.”