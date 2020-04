Bundesliga bereid om bij herstart “medisch aanvaardbaar risico te nemen”

De Duitse Bundesliga is bereid om bij een eventuele herstart komende maand een “medisch aanvaardbaar risico te nemen”, zo blijkt uit een rapport van de Duitse voetbalautoriteiten dat de krant Süddeutsche Zeitung kon inkijken.

De krant kreeg een vijftig pagina’s tellend document in handen, dat opgesteld is door een gezamenlijke werkgroep van de Duitse Voetballiga DFL en de Voetbalbond DFB omtrent de maatregelen die in acht genomen moeten worden bij een herstart. Daaruit blijkt dat ze de veiligheid van de betrokkenen “niet voor de volle honderd procent kunnen garanderen, maar wel een aanvaardbaar medisch risico willen nemen”. Volgens de werkgroep is het daarnaast niet noodzakelijk dat een team onmiddellijk in quarantaine wordt geplaatst als een speler positief test op het longvirus.

In Duitsland wordt er gemikt op een herstart achter gesloten deuren in de hoogste drie klassen van het mannenvoetbal, de bekercompetitie en de Bundesliga bij de vrouwen. Volgens Markus Söder, minister-president van Beieren, en Armin Laschet, minister-president van Noordrijn-Westfalen, moet voetbal achter gesloten deuren in Duitsland weer mogelijk zijn vanaf 9 mei. Dat verklaarden beide politici maandag. Volgens Boris Pistorius, minister van Sport van Nedersaksen, zullen wedstrijden zonder publiek tegen het einde van de maand weer kunnen. “En als de situatie niet opnieuw verslechtert, kunnen we de sportwereld al vanaf begin mei stapsgewijs nieuw leven inblazen.”

De Bundesliga ligt minstens tot 30 april stil. Donderdag zal de Duitse voetbalbond verdere stappen en een mogelijke voortzetting van het seizoen bespreken.