Jean-Marie Dedecker niet mals voor De Vries: “Hij verdiende 1,5 miljoen als makelaar bij KVO, maar hing de armoezaaier uit in Lokeren”

Sporting Lokeren werd maandag onherroepelijk tot het faillissement veroordeeld en ook andere Belgische profclubs balanceren op de rand van de financiële afgrond. Politicus en ex-judobondscoach Jean-Marie Dedecker is dan ook scherp voor het beleid in ons voetbal en de rol van makelaars.

Dedecker onderkent dat het coronavirus een rol speelt, maar ook zonder de huidige crisis loopt het op financieel vlak de spuigaten uit in het Belgische profvoetbal.”Het businessmodel van ons voetbal is gewoon kapot”, zegt hij in de VRT-podcast De Tribune.

Vooral de makelaars moeten het ontgelden voor de onafhankelijke politicus. Hij haalt Louis de Vries, de voorzitter van het ter zielen gegane Sporting Lokeren, aan als voorbeeld.

“KV Oostende heeft Richairo Zivkovic verkocht voor 3 miljoen euro (in februari vorig jaar, nvdr.). Wie is gaan lopen met het transfergeld? Louis de Vries heeft persoonlijk 1,5 miljoen euro geïncasseerd bij KVO als makelaar van Zivkovic. Voor KVO bleven er nog wat kruimels over. De Vries steekt dus 1,5 miljoen euro op zak en hangt vervolgens de armoezaaier uit bij Lokeren”, foetert Dedecker.

Ex-Sporting Lokeren voorzitter Louis de Vries Foto: BELGA

“Wat is er nog normaal in dat soort zaken? Dat ze eens onderzoeken hoe dat kan. Zelfs iemand die een ijscrèmewinkel wil opendoen moet een financieel plan opstellen.”

De bondscoach van de Belgische judobond tussen 1981 en 2000 vraagt zich af of het nog goedkomt. “Hoe kan je met al dit soort toestanden nu tot een businessmodel komen dat werkt. Dat kan toch niet?”

LEES OOK (+). Nieuwe klap voor Lokeren na afketsen van fusie met Hamme: wat nu? “Voorlopig is Waasland-Beveren geen optie”