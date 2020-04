Lokerse fusie werd ook genekt door project met wielermanager Jurgen Mettepenningen

Amateurclub VW Hamme wees de fusieplannen van Sporting Lokeren af, en werkt nu toe naar een groot voetbalproject in de eigen gemeente. Wielermanager Jurgen Mettepenningen wordt genoemd als mogelijke sterke man.

Dinsdagavond wees de raad van bestuur van Vigor Wuitens Hamme (Derde Amateurs) het fusievoorstel van het jeugdbestuur van het failliete Sporting Lokeren resoluut af. In het bestuur van Hamme zitten nu eenmaal lokale ondernemers die het niet zagen zitten dat de club straks op Daknam zou gaan spelen. Daarom hebben ze nu ook het plan om een groot Hams voetbalproject op te starten, waarbij VW Hamme zou gaan samenwerken met derdeprovincialers Robur Moerzeke en VKS Zogge. Opvallend: niemand minder dan Jurgen Mettepenningen wordt genoemd als sterke man. De manager van wielerploeg Pauwels Sauzen - Bingoal is ook voorzitter van VKS Zogge en bevestigt dat hij het project ziet zitten.

“Ik werd er enkele weken geleden al over gecontacteerd, maar hield toen de boot af”, zegt hij. “Toen vorige week de gesprekken met Lokeren uitlekten, zijn we toch weer rond de tafel gaan zitten. Er is nog niks beslist, maar ik ben het idee zeker genegen. Vergeet niet dat ik vijftien jaar geleden ook al manager was van VW Hamme, dat toen nog meedraaide aan de top van de toenmalige tweede klasse.”

