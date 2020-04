Roberto Martinez vreest voor catastrofe bij stopzetting competities: “Financiële problemen voor grote voetbalinstituten”

Bondscoach Roberto Martinez vreest voor catastrofale gevolgen bij de clubs als Europese competities niet afgewerkt kunnen worden, zo bekende hij woensdag in een interview met de Britse openbare omroep BBC.

Momenteel ligt het Europese voetbal zo goed als volledig stil vanwege de coronapandemie. Vooral in de grote voetballanden wordt er alles aan gedaan om het seizoen alsnog af te maken. “Ik denk dat het inderdaad de enige oplossing is”, bekende de bondscoach. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat er anders een risico is dat grote voetbalinstituten die al meer dan honderd jaar bestaan, in zware financiële problemen komen. Dat is nu eenmaal de realiteit.”

“Ik denk dan ook dat de UEFA en FIFA de juiste keuze hebben gemaakt door de focus te leggen op de nationale competities. Interlands werden terecht in maart en juni afgelast, en EURO 2020 werd uitgesteld om alle nationale competities de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken met de rechtenhouders.”

Buitenbeentje België

De Belgische Jupiler Pro League was nochtans de eerste Europese competitie die een streep trok doorheen het seizoen, al moet die beslissing wel nog bekrachtigd worden. Martinez denkt echter dat die werkwijze in andere landen niet zal aanslaan. “In België aanvaardde iedereen dat als je na 29 speeldagen op de eerste plaats staat, je de verdiende kampioen bent. Evenzo voor de rode lantaarn, dan verdien je te degraderen. Daarom werd er beslist de competitie te beëindigen. In andere landen zullen ze het geld van de tv-rechten moeten teruggeven als ze het seizoen niet afmaken en dat zou catastrofaal zijn.”

Foto: BART DEWAELE

In heel wat Europese voetballanden worden er dan ook al voorbereidingen getroffen om de competities in de volgende maand(en) te laten herstarten. “We zien dan ook verschillen in aanpak. In sommige landen mikken ze op wedstrijden achter gesloten deuren, een andere optie is dan weer op locatie te spelen, zoals bij een WK, of het seizoen verlengen. Dat laatste belooft moeilijk te worden, tenzij het van de UEFA of FIFA komt en zij het werkbaar maken met het WK in Qatar dat er in 2022 reeds aankomt. Ik denk niet dat er iemand nu al de beslissing kan maken, want we weten niet hoe de situatie zal evolueren. We moeten eerst veilig en gezond zijn, daarna zullen we praten over voetbal.”

Voor de Rode Duivels kwam EURO 2020 op een uitgelezen moment om een nieuwe gooi te doen naar de oppergaai, na de derde plaats van twee jaar geleden op het WK in Rusland. “We hebben een perfecte kwalificatiecampagne achter de rug, met het maximum van dertig punten uit tien wedstrijden. We voelden dat we fysiek en mentaal op ons best waren om naar een groot toernooi te gaan. Dat EK is nu plots niet meer de volgende opdracht: we moeten de Nations League en de interlandbreak in maart gebruiken om ons daarna proberen te plaatsen voor het WK, en dat als voorbereiding op het EK van 2021. We moeten naar de toekomst kijken en positief blijven.”