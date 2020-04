Al meer dan 25.000 inbreuken op coronaregels sinds het begin van de lockdown

Sinds 19 maart, toen de lockdown inging, zijn er al 25.052 inbreuken op de coronaregels vastgesteld. Dat meldt het college van procureurs generaal in een korte persboodschap.

De cijfers van jeugdparketten zijn niet inbegrepen, dus het is aannemelijk dat het werkelijke aantal vastgestelde overtredingen nog wat hoger zal liggen. ‘Absolute topdag’ was dinsdag 14 april, toen er 2.240 overtredingen werden vastgesteld in het hele land. Opmerkelijk ook: zaterdag 18 april was de enige regendag van de hele periode. Toen werden er amper 221 processen verbaal opgemaakt. Over het algemeen lijken de weekends heel rustige periodes voor de ‘coronateams’ van de politie.