Zottegem - Sinds 7 uur woensdagochtend voeren de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem en het parket Oost-Vlaanderen onderzoek naar het verdacht overlijden van C.N. in haar woning in de Kasteelstraat. De 55-jarige vrouw woonde er in een dakappartement in residentie Denia, nabij het kruispunt met de Molenkouter.

Behalve het lab van het parket kwam ook een onderzoeksrechter ter plaatse. Voorlopig communiceert het parket niet over het verdacht overlijden.