Studio Tarara genomineerd voor Canadese Rockie Award

Studio Tarara, de dramareeks van productiehuis Shelter, is genomineerd voor een prestigieuze Rockie Award in de categorie Limited Series. De sketchshow, die zich afspeelt in de coulissen van VTM in 1993, concurreert met toppers als Chernobyl, The Loudest Voice, Dublin Murders en Years and Years.

Het is niet de eerste nominatie voor Studio Tarara. Meer nog, de fictiereeks won eerder al een Golden Intermedia Globe op het World Media Festival in Hamburg, de Bronze World Medal op de New York Festivals TV & Film Awards en een award voor Beste Serie op het Berlin International TV Series Festival. Bedenker Tim Van Aelst voelt zich alvast “vereerd tussen zo’n impressionante medegenomineerden te mogen vertoeven”.

Ook productiehuis Shelter viel al meermaals in de prijzen tijdens de Rockie Awards. Seizoen 2 van Benidorm Bastards en seizoen 1 van Wat Als? wonnen zowel in de categorie Best Comedy als in de categorie Best Entertainment. Seizoen 2 van Wat Als? deed dat nog eens over in de categorie Best Comedy. Het eerste seizoen van Safety First en het tweede seizoen van Hoe Zal Ik Het Zeggen? werden beide al genomineerd voor een Rockie Award, maar grepen net naast de winst.

De Rockie Awards zullen worden uitgereikt tijdens het Canadese BANFF World Media Festival op 15 juni tijdens een online ceremonie.