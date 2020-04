We moeten nog steeds ‘in ons kot’ blijven, maar de cijfers bewijzen het: het wordt weer drukker op de weg

We zijn moeilijker en moeilijker ‘in ons kot’ te houden. Dat zie je onderweg en blijkt nu ook uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Het aantal afgelegde kilometers op snelwegen is deze week weer gestegen tot boven de 20 miljoen per dag. Dat blijft historisch laag, maar enkele weken geleden kwamen we nauwelijks nog aan 17 à 18 miljoen per dag voor personenwagens.

Het gaat om voorlopige cijfers, benadrukt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Maar ze bevestigen wel wat iedereen die onderweg is, ziet. Er is weer meer verkeer, terwijl we enkele weken geleden soms bijna alleen op de snelweg reden. Ook het vrachtverkeer is weer wat gestegen, maar dat is blijven rijden en kende een veel kleinere daling.

Op een doordeweekse dag in het jaar leggen we gemiddeld 50 à 55 miljoen kilometer per dag af op Vlaamse snelwegen. Vrijdag 6 maart was dat bijvoorbeeld nog 56 miljoen kilometer.

Maar een week later kwam de lockdown en daalden de cijfers zienderogen. Vrijdag 13 maart bijvoorbeeld kwamen we nog aan 49 miljoen kilometer, maandag 16 maart was dat 37 miljoen en op 23 maart nog maar amper 17,9 miljoen. Omdat winkels dicht waren en we maximaal thuis moesten werken.

Een lege E40 Foto: lbo

Paasvakantie voorbij

In de paasvakantie steeg het verkeer lichtje tot ongeveer 18 miljoen afgelegde kilometers per dag. Sinds maandag, de paasvakantie is voorbij, komen we duidelijker weer meer uit ons kot, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum.

“Maandag steeg het aantal afgelegde kilometers tot 20,6 miljoen voor personenwagens. Dinsdag 21 april zaten we zelfs aan 21,2 miljoen. En ook het vrachtverkeer nam toe. Maandag werden daar nog 9,2 miljoen kilometers afgelegd, dinsdag 9,7 miljoen. Maar nog eens, het gaat om voorlopige cijfers. Voor een volledig beeld moeten we de weekcijfers bekijken”, zegt Peter Bruyninckx.

“Maar het verkeer neemt duidelijk wel beetje bij beetje weer toe. Al blijven de cijfers natuurlijk historisch laag”, zegt Bruyninckx.

Geen files

Er mag dan weer wat meer verkeer zijn, files zijn er nog amper. “Zeker geen structurele files zoals die er op een normale werkdag staan op de Brusselse of Antwerpse Ring. Woensdagochtend stond er op het piekmoment 18 kilometer file op Vlaamse snelwegen. Dat zijn cijfers waar we in niet-coronatijden alleen maar van kunnen dromen.”

“De beperkte snelwegfiles die er tijdens de coronadagen nog staan, situeren zich vooral in de Antwerpse regio en zijn te wijten aan grenscontroles (vooral op de E19 bij Meer, red.), wegwerkzaamheden en verkeersongevallen”, luidt het nog bij het Vlaams Verkeerscentrum.

