Voyeur filmt vrouwen in kleedkamers van zwembad

Ingelmunster - Een man van 26 jaar uit Ingelmunster riskeert een celstraf van 18 maanden met probatie voor kinderporno en voyeurisme. Zijn ex deed aangifte bij de politie nadat ze filmpjes op haar computer had gevonden waarop hij in een zwembad met zijn gsm onder kleedhokjes filmt.

De ex-vriendin van de beklaagde ontdekte in november vorig jaar een aantal voyeuristische filmpjes op haar pc. Het ging om beelden die haar toenmalige vriend had gemaakt in kleedhokjes van het zwembad, waarop minderjarige meisjes en volwassen vrouwen te zien waren terwijl ze zich aan het omkleden waren. Een slachtoffer werd gefilmd door haar badkamerraam.

“De man heeft een gestoorde seksualiteitsbeleving”, zo zei de procureur woensdag in de correctionele rechtbank van Kortrijk. Er werd een celstraf gevorderd van 18 maanden met probatie-uitstel. Volgens de verdediging had de beklaagde geen seksueel motief, maar deed hij het voor de kick om betrapt te worden. De advocaat betwistte dat er sprake was van kinderporno, het zou alleen om voyeurisme gaan. De beklaagde volgt ondertussen therapie. Vonnis volgt op 20 mei.