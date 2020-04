Ex-coach Jordi Condom wordt sportief directeur bij Eupen

Jordi Condom wordt sportief directeur van KAS Eupen. De Spanjaard was al coach van de club uit de Oostkantons van 2012 tot 2017.

KAS Eupen breidt de sportieve structuur uit. Jordi Condom wordt vanaf 1 juli de nieuwe sportief sportdirecteur. Een veilige keuze, want Condon kent de Belgische competitie heel goed. de Spanjaard was coach van de Panda’s tussen 2012 en 2017. Onder zijn sportieve leiding kon KAS Eupen in 2016 promoveren naar de hoogste klasse.

Christoph Henkel, die na het vertrek Josep Colomer in 2019, een dubbele functie bekleedde, kan zich weer concentreren op zijn oorspronkelijke taken als algemeen directeur.