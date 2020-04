Brusselse politie opent intern onderzoek naar vermeend politiegeweld op migrant

Brussel - De Brusselse lokale politie heeft een intern onderzoek geopend naar een incident waarbij een Soedanese migrant het slachtoffer zou geworden zijn van politiegeweld. Dat meldt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

De Soedanees zou mishandeld zijn, pepperspray in het gezicht hebben gekregen en zijn telefoon zou vernield zijn. “Als de meldingen kloppen, zijn die feiten onaanvaardbaar”, zegt de politiewoordvoerster.

Verschillende media maken melding van het incident, op basis van de getuigenis van Mehdi Kassou, woordvoerder van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen.

Het incident zou dinsdagavond hebben plaatsgevonden op het Anneessensplein, rond 22.15 uur. Volgens Kassou zou een politiepatrouille bruusk geremd hebben toen de agenten een man zagen wegrennen. Een tiental agenten zouden de man daarop tegengehouden en op hardhandige wijze gecontroleerd hebben, waarbij zijn telefoon zou vernield zijn. De man zou daarop meegenomen zijn in een politiecombi, om een half uur later in de Fabrieksstraat uit het voertuig te worden gezet.

Daar werd de jongeman in tranen aangetroffen, waarna hij overgebracht werd naar het ziekenhuis om de verwondingen aan zijn ogen en op zijn lichaam te laten verzorgen. Volgens Kassou was de jongeman op weg naar een van de hotels die daklozen opvangen toen hij gecontroleerd werd door de politie.

“We zijn op de hoogte gebracht van de feiten en hebben intern een onderzoek geopend”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Het dossier wordt ook gevolgd door het Brusselse parket. We wachten momenteel op de resultaten van dat onderzoek, maar als deze feiten kloppen, zijn ze onaanvaardbaar. We aanvaarden in ons korps geen ongepast gedrag en zeker geen geweld. Het is onze bedoeling een volledig licht te werpen op deze feiten.”