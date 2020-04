Halle -

In Lembeek, een deelgemeente van Halle, is woensdagnamiddag een fietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Arthur Puesstraat. Daar kwam een fietser in nog onduidelijke omstandigheden in aanrijding met een personenwagen. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.