Omgekeerde quarantaine: het eiland dat 48 jaar lang verboden terrein was, maar waar ook nu nog steeds niemand durft te komen

Dodeneiland. Antrax-eiland. Taboe-eiland. Zo noemen de Schotten het. Maar officieel is het Gruinard-eiland. Een eilandje dat bijna een halve eeuw verboden gebied was. Hier deed het Britse leger in het begin van de Tweede Wereldoorlog tests met de moordende bacterie antrax. De grond, de begroeiing, de dieren, … alles was besmet. Donderdag is het dertig jaar geleden dat de quarantaine van 48 jaar is opgeheven.