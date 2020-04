Vier op de tien besmette personen voelen virus amper: “Dat bewijst nogmaals groot belang van social distancing”

Op 21 februari stierf in de kleine gemeente Vo’, in de regio Veneto, de eerste Italiaanse covid-19-patiënt. Enkele dagen later werden Vo’ en tien andere gemeenten in Noord-Italië hermetisch afgesloten. Een groep onderzoekers zette vervolgens een bijzondere studie op. Ze testten bij het begin én op het einde van de lockdown een groot deel van de inwoners op het virus. Zo ontdekten ze tientallen nieuwe gevallen. Er bleek ook een groep te zijn die ondanks een infectie geen symptomen ontwikkeld had. Het gaat om meer dan 40 procent.