Teken van leven van Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un

Na dagen van spanning over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is er weer een teken van leven. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA meldt dat Kim de Syrische president Assad heeft bedankt voor diens felicitaties in verband met een nationale feestdag.

De staatsmedia hadden tot nu toe gezwegen na hevige speculaties over de verslechterde gezondheidstoestand van Kim. Zuid-Koreaanse media meldden eerder deze week dat Kim met zijn gezondheid kampt na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten vorige week. De Verenigde Staten, ooit de aartsvijand van het communistische land, lieten weten de situatie nauwgezet in de gaten te houden. President Donald Trump zei te hopen dat het goed met hem gaat.

Volgens een overgelopen Noord-Koreaanse diplomaat zijn de staatsmedia er normaal gesproken snel bij zijn om geruchten de kop in te drukken. Iedere keer als er twijfels zijn over Kim, onderneemt Noord-Korea binnen enkele dagen actie om aan te tonen dat hij levend en gezond is, aldus de diplomaat.

LEES OOK. Wereldwijde zenuwachtigheid door ‘ondenkbare afwezigheid’ van Kim Jong-un: “We kunnen er van uitgaan dat er iets mis is met zijn gezondheid” (+)