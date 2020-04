KAART. Gemeenten en steden gaan zelf op zoek naar mondmaskers: kijk hier of jouw gemeente er koopt

Meer dan de helft van de steden en gemeenten in Vlaanderen is van plan zelf mondmaskers aan te kopen voor haar inwoners of heeft dat al gedaan. Het is nog niet beslist of er op Vlaams of federaal niveau beslist zal worden om die aankoop gecoördineerd te laten verlopen, dus beslissen zij daar niet op te wachten.

De kans lijkt groot dat we de komende maanden in bepaalde situaties een mondmasker zullen (moeten) dragen om ervoor zorgen dat we het coronavirus niet verder verspreiden. Woensdag werd in Duitsland nog beslist dat die overal gedragen moeten worden. Of het in ons land ook tot een verplichting komt, zal afhangen van wat de Nationale Veiligheidsraad beslist.

De volgende vraag is dan of de aankoop en de verdeling ervan op gecoördineerde wijze zal gebeuren - onder impuls van de federale of Vlaamse regering - of dat het elke gemeente voor zich wordt. Daar is nog geen beslissing over genomen, en dat is een doorn in het oog van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), zo zei voorzitter Wim Dries vandaag in onze krant. “We horen zeggen dat iedereen in de toekomst misschien best een mondmasker draagt. Dat is nog niet beslist, maar de lokale besturen krijgen daar wel al veel vragen over en sommige burgemeesters beginnen dan maar zelf mondmaskers te bestellen.”

Uit een bevraging door onze redactie is gebleken dat 158 van de 300 gemeenten en steden in Vlaanderen zelf mondmaskers zullen aankopen of dat al gedaan hebben. De beslissing is nog niet genomen in 53 gemeenten - zij antwoordden “misschien” - en 57 gaan geen mondmaskers kopen. Bij 51 van die gemeenten en steden klonk het wel dat ze dat “voorlopig niet” doen: daar kan de situatie de komende dagen dus nog veranderen.