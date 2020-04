Derde keer goede keer: Sporting Lokeren fuseert met KSV Temse

Sporting Lokeren heeft zijn fusie beet: nadat eerdere deals met KVV Zelzate en VW Hamme afsprongen gaat de club nu toch een fusie aan met KSV Temse, een club uit tweede amateurklasse.

De nieuwe fusieclub werd officieel voorgesteld op het Lokerse stadhuis. De nieuwe club zal KSC Lokeren-Temse heten. Het eerste elftal zal haar thuiswedstrijden, in tweede amateurklasse, in het Daknamstadion spelen. De beloften zullen hun wedstrijden in Temse afwerken. De jeugdwerking van beide clubs wordt samengevoegd. Daardoor zal de jeugd op het Interprovinciale niveau kunnen blijven spelen.

De A-kern van KSV Temse, waar nog een vijftal posities niet ingevuld waren, zal verder aangevuld kunnen worden met Lokerse talenten. De Lokerse ondernemer Marc Van Duysen, één van de vier investeerders van de groep rond Willy Carpentier wordt de nieuwe voorzitter. Raoul Van Raemdonck (ex voorzitter KSV Temse) wordt erevoorzitter.

(later meer)