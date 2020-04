Vlaamse Alice (14) gaat wereld rond in video over Special Olympics: “Alles wat zij kan, is voor ons een enorme overwinning”

Deinze / Nevele -

Alsof het een campagne van een groot sportmerk is. De video die de Belgische tak van Special Olympics deze week op de wereld loslaat, heeft veel weg van de grootste reclames met de grootste atleten. Alleen: Michael Jordan – die op de achtergrond wel een rolletje op tv heeft – is in deze video Alice. Een 14-jarig meisje uit Deinze. En Alice heeft het syndroom van Down.