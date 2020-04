We mogen bijna weer bij elkaar op bezoek, maar het zet ons wel voor moeilijke keuzes: “Dit wordt sociologisch heel interessant”

Eén private bijeenkomst in het weekend, met maximaal tien mensen en telkens dezelfde groep. Dat is wat op tafel ligt als eerste stap naar het gewone leven. Kiezen tussen je vriendengroepen, of tussen jouw familie of die van je partner. Een beetje meer vrijheid, waarvoor heel veel vertrouwen nodig zal zijn. “Onze behoefte aan sociaal contact is zo groot dat sommigen er het maximum zullen willen uithalen. Er zal keuzestress ontstaan”, zegt sociaal psycholoog Alain Van Hiel.