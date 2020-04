Dit staat in het voorstel voor de heropening van de scholen: kleuters blijven thuis en ook in middelbaar amper naar school

Ouders die gehoopt hadden dat ze snel in alle rust konden telewerken – zonder jengelende kinderen op de achtergrond – zijn eraan voor de moeite. De heropstart van de scholen zal heel geleidelijk gebeuren, te beginnen op 15 mei. Dat is toch het voorstel van minister Ben Weyts (N-VA) en het onderwijsveld. Nu is het nog wachten op de Veiligheidsraad om definitief de knoop door te hakken.