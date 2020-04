Inter tikt Romelu Lukaku op de vingers na “misleidende beweringen” over besmette spelers

Volgens het Engelse Daily Mail heeft Inter Milaan Romelu Lukaku een disciplinaire boete opgelegd nadat hij in een interview had verteld dat 23 van de 25 spelers van Inter symptomen vertoonden van het coronavirus. “Misleidende en verwarrende beweringen”, aldus Inter.

Het bestuur van Inter Milaan kan niet lachen met de uitlatingen van hun spits Romelu Lukaku. De Rode Duivel vertelde dinsdag in een interview voor Vier met Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, dat 23 van de 25 spelers van Inter in januari koorts hadden en moesten hoesten. “We hadden in december een week vrij, we gingen weer aan het werk en ik zweer dat 23 van de 25 spelers ziek waren. Ik maak geen grapje ‘, zei Lukaku tijdens zijn Instagram Live-gesprek met Kerkhofs. “We speelden tegen Cagliari, het team van Radja Nainggolan, en na ongeveer 25 minuten moest een van onze verdedigers (Milan Skriniar, nvdr) het veld verlaten. Hij kon niet verder en viel bijna flauw. Iedereen hoestte en had koorts. Toen ik aan het opwarmen was, voelde ik me een stuk warmer dan normaal. Ik had al jaren geen koorts meer gehad. Na de wedstrijd was er een gepland diner met gasten van Puma, maar ik ging meteen naar bed. We zijn op dat moment niet getest op het coronavirus, dus we zullen het nooit zeker weten.”

Inter Milan zou Romelu Lukaku op het matje hebben geroepen wegens “misleidende en verwarrende beweringen”. De club denkt dat de woorden van de spits mogelijk het gevolg waren door de verwarring na een lange periode van leven in lockdown.

Het coronavirus eist zijn tol over de hele wereld. In Italië zijn er tot nu toe 183.957 bevestigde gevallen en 24.648 sterfgevallen. Het eerste officiële geval van de ziekte in Italië was pas op 21 februari.