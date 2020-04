Met de trap naar boven in plaats van in een volle lift als we weer uit ons kot mogen komen

Wanneer de economie heropstart, zal dat onder strikte voorwaarden zijn. Zo zullen we de trap moeten gebruiken in plaats van de lift om naar hoger- of lagergelegen verdiepingen te gaan. Als het echt niet anders kan moet het aantal mensen in een lift strikt beperkt worden, zegt de Groep van Tien waarin vakbonden en werkgevers zitten.

Bij een heropstart van de economie zal liften gebruiken vermeden moeten worden. Als het niet anders kan, dan moet het aantal personen dat gelijktijdig in de lift staat beperkt worden. Afstand houden is er geboden, en de personen in de lift staan het best rug aan rug. Dat is maar een van de vele richtlijnen in de “generieke gids” die is opgesteld door vakbonden, werkgevers en overheid, verzameld in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Woensdagavond raakte de Groep van Tien - vakbonden en werkgevers dus - het eens over een kader voor een stapsgewijze economische heropstart.

Ook over thuiswerken bevat de gids een aantal aanbevelingen. Zo wordt werkgevers gevraagd om te zorgen voor passende instructies over communicatie en communicatietools, en moeten ze wijzen op het belang van pauzes en vermijden dat werknemers te veel uren kloppen “door een vals gevoel van verantwoordelijkheid”. Een andere aanbeveling voor thuiswerkers is om te zorgen voor “een ergonomische opstelling, goede verlichting en een werkplek die handig is ingericht met een degelijk afgestelde stoel en tafel”.

Voor werknemers die toch nog naar het werk moeten komen, raadt de Groep van Tien verder aan om een gelijktijdige aankomst van werknemers te vermijden. Ook deuren die niet gesloten moeten blijven, moeten om veiligheidsredenen zo veel mogelijk blijven openstaan om veelvuldig aanraken te vermijden.

Bedoeling is dat de gids “vervolgens verder op maat wordt ingekleurd door de verschillende sectoren, om maximaal rekening te houden met hun sectorspecifieke context, en door elke werkgever die daar nood aan heeft”.

De naleving van deze veiligheidsvoorschriften door iedereen is “uitzonderlijk belangrijk”, dringen de sociale partners aan. Zowel werkgevers, werknemers, consumenten of leveranciers zijn geacht sanctioneerbaar te zijn bij niet-naleving ervan, klinkt het.

Virologen wijzen op het belang van de naleving van de voorschriften wanneer we terug gaan werken of winkelen om een heropflakkering van het virus te vermijden.