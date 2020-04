Plannen voor einde lockdown, maar Belgische mondmaskers laten op zich wachten: “Wat voorbarig gecommuniceerd”

Brussel -

Pas ten vroegste eind mei, begin juni zullen twee Belgische bedrijven – Van Heurck en ECA – echt kunnen starten met het fabriceren van chirurgische mondmaskers. Want pas dan worden de hoogtechnologische machines geleverd. In afwachting moeten werknemers in gevoelige sectoren rekenen op buitenlandse maskers. “Er is wat voorbarig gecommuniceerd”, zegt een Belgische fabrikant.