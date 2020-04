1 op 3 huishoudhulpen werkt “uit angst om job te verliezen”

Huishoudhulpen zijn alweer in groten getale aan het werk: 42 procent van de bedrijven is opnieuw actief, blijkt uit een enquête van het ABVV. Veel werknemers voelen daarbij volgens de socialistische vakbond “sterke druk”: meer dan 1 op de 3 (van de 4.000 ondervraagde huishoudhulpen) werkt “omdat de werkgever dat vraagt en uit angst hun job te verliezen”, 46 procent omdat ze anders niet rondkomt.

Er is ook sprake van “onvoldoende respect voor de veiligheid”: in 65 procent van de gevallen bevinden de klanten zich geregeld in dezelfde kamer als hun huishoudhulp, en 35 procent van de klanten respecteert de 'social distancing’-richtlijn van 1,5 meter niet. En dat terwijl het “voor de huishoudhulpen moeilijk is om dit af te dwingen”, aldus het ABVV. Ongeveer de helft van de huishoudhulpen durft dan ook niet te stoppen met werken indien de klant de regels niet naleeft.

84 procent van de huishoudhulpen zegt bovendien niet het nodige beschermingsmateriaal (mondmasker, desinfecterende gel, handschoenen en papieren zakdoekjes) te krijgen. 90 procent kreeg ook geen echte opleiding over de veiligheidsmaatregelen, terwijl dat wel verplicht is. “Sommigen zijn al tevreden met het uitdelen van een document met instructies, maar dat biedt weinig garantie voor een correct gebruik van een mondmasker”, klinkt het.

63 procent van de ondervraagde huishoudhulpen gaf ook aan bij technische werkloosheid moeilijkheden te hebben om zijn of haar facturen te betalen. Het ABVV vraagt dan ook om een opleg boven de tijdelijke werkloosheid.