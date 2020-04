Politiek wil nog voor de zomer consensus over fiscale en RSZ-voordelen

Woensdag was er opnieuw politiek overleg – weliswaar virtueel –over de hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen in de sport. Dat verliep in een constructieve sfeer. “We willen nog voor de zomer tot een gemeenschappelijke tekst komen. De trein is vertrokken”, klonk het unisono bij alle deelnemers aan dit overleg: Joris Vandenbroucke (Sp.a), Wim Van der Donckt (N-VA), Steven Matheï (CD&V), Dieter Van Besien (Groen), Egbert Lachaert (Open VLD) en Jean-Marie Dedecker.

De verschillende voorstellen van de partijen werden een uur lang bediscussieerd. Conclusie: over de grote lijnen is iedereen het eens: de RSZ-bijdrage voor de grootverdieners moet aanzienlijk de hoogte in, de voorwaarden voor de bedrijfsvoorheffing moeten herbekeken worden en het minimumloon voor niet-EU-spelers moet ook fors opgetrokken worden. De partijen gaan zich hier nu één week lang over bezinnen. Volgende week woensdag komen ze opnieuw samen met de bedoeling om de modaliteiten vast te leggen. Nog tegen de zomervakantie zou er dus een gemeenschappelijke tekst moeten komen.

Daarna wordt er steun gezocht bij de Waalse partijen. Tegen het eind van het jaar zou de regeling dan helemaal moeten uitgewerkt en gestemd zijn. Het dossier raakte de afgelopen weken in een stroomversnelling nadat een aantal clubs beroep hadden gedaan op de technische werkloosheid, terwijl zij slechts minimale RSZ-bijdragen betalen. Ook de 46,2 miljoen euro die vorig jaar door de Belgische clubs werd betaald aan spelersmakelaars en het vonnis van de arbeidsrechtbank in Antwerpen – dat het RSZ-regime als discriminatoir bestempelde – droegen hiertoe bij.