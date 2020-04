De gigantische uitdaging om scholen klaar te stomen: dit moet je weten over ‘operatie heropening’

Het wordt een gigantische uitdaging om de scholen klaar te stomen voor de heropening, zoveel is duidelijk. Het onderwijs hamert erop dat een opening enkel kan wanneer aan álle veiligheidsvoorwaarden is voldaan. “De kans bestaat dat sommige scholen er niet in slagen om met alle leerjaren te beginnen die in het voorstel staan”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.