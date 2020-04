Cercle Brugge denkt aan Marc Brys na het vertrek van mirakelcoach Storck

Cercle Brugge is zijn mirakelcoach kwijt. Bernd Storck (57) hield de vereniging op onnavolgbare wijze in 1A, maar pakt na zes maanden toch zijn biezen. Storck vond in Brugge geen akkoord, terwijl grotere clubs lonken. Bij Cercle willen ze nu opnieuw een coach die de Belgische competitie kent. Marc Brys (57) past perfect in dat profiel.

Momenteel zit Marc Brys – getrouwd met een Griekse – in lockdown op Cyprus. Dat hoeft voor Cercle geen belemmering te zijn om met hem te onderhandelen, want Brys is vrij sinds hij werd ontslagen bij Sint-Truiden. Zelf wil de Antwerpse coach niet praten over de eventuele interesse, maar dat hij in het gezochte profiel past, is duidelijk.

Brys was eerder succesvol bij Beerschot en STVV en zou net als Storck zijn eigen staf meebrengen. Naast T2 Issame Charaï maakt ook keeperstrainer Bram Verbist daar deel van uit. Die laatste is een ex-keeper van Cercle en nog altijd populair bij de supporters. Hij kan de ontgoocheling bij de achterban over het vertrek van goeroe Storck enigszins verzachten.

Brys staat met stip genoteerd op de lijst, maar vorig jaar lonkte groen-zwart ook naar Besnik Hasi (eind mei einde contract in Saudi-Arabië), Yannick Ferrera (eveneens aan de slag in Saudi-Arabië) en Mircea Rednic (nu in Roemenië). Die hebben nu alle drie wel een job.

Grotere club voor Storck?

Bij Cercle zullen ze sowieso even moeten bekomen van het afscheid van Bernd Storck. Na het behoud in eerste klasse sprak de Duitser nochtans wekenlang over een contractverlenging, maar finaal werd de stekker uit die onderhandelingen getrokken. AS Monaco, de Brugse geldschieter, kreeg inzage in bepaalde studies en voorspelt door het coronavirus een gigantische crisis in de voetbalwereld. Dat noopt tot voorzichtigheid en dat zinde de veeleisende Storck niet. Hoe groot zijn mirakel ook was – hij arriveerde toen Cercle amper drie punten had, maar realiseerde de redding na een wonderbaarlijke 12 op 12–, het leidde niet tot een akkoord. “We hadden Bernd graag gehouden, maar financieel en inhoudelijk vonden we elkaar niet”, aldus Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Dan moet je stoppen. Ik denk dat Bernd Storck klaar is voor een volgende stap in zijn carrière en voor een grotere club, waar hij zijn filosofie en ambitie wel kan waarmaken.”

Links en rechts wordt de Duitser nu al geciteerd bij onder meer Antwerp, maar volgens insiders heeft hij niets concreets achter de hand. Vorig seizoen nam Storck eveneens het risico om Moeskroen te verlaten nadat hij daar de redding had gerealiseerd.